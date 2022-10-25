شركة مياه بنى سويف تؤكد استعدادها للأمطار المتوقعة

جدة - نرمين السيد - أكدت دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، اليوم الثلاثاء، استعداد الشركة التام لمواجهة أى أمطار متوقعة وجاهزية جميع المعدات والسيارات وفرق الطوارئ والأزمات بالشركة، للتعامل الفورى مع أى أمطار، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أنه تم الدفع بسيارات الكسح، من خلال تمركزات على مختلف المحاور الرئيسية بجميع مدن ومراكز المحافظة.





وأوضحت سليمان، فى بيان صادر عن الشركة اليوم الثلاثاء، أن الشركة قامت باتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار المتوقعة، من حيث اتخاذ بعض الإجراءات التى تشمل الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار، وإصلاح أى تلفيات ببالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات وبيارات محطات الرفع، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، ووضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء والتنسيق بين غرف طوارئ الشركة وغرف عمليات المحافظة والجهات المعنية. يذكر أن الشركة تتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين من خلال خدمة الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة.

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