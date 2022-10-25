وفد جمعية زوجات ضباط الشرطة يزور المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

جدة - نرمين السيد - نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد جمعية زوجات ضباط الشرطة وأسرهم إلى المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، وذلك لزيارة عدد من مصابى العمليات العسكرية عرفاناً وتقديراً لما قدموه من تضحيات للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.





يأتى ذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. بدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلى تناول الإمكانيات الهائلة داخل المجمع الطبى بالمعادى والذى يعد أحد أهم الصروح الطبية بالقوات المسلحة بما يمتلكه من منظومة طبية متكاملة تعمل بأحدث الأساليب العلمية فى جميع التخصصات الطبية. وزار الوفد عددًا من مصابى حرب أكتوبر المجيدة والذين يخضعون للعلاج الدائم داخل المجمع الطبى، وعددا من مصابى العمليات الحربية فى سيناء الذى سجلوا أسمائهم بأحرف من نور فى تاريخ العسكرية المصرية نتيجة لتضحياتهم بالغالى والنفيس، وتم إهدائهم درع الجمعية متمنين لهم الشفاء العاجل. وفى نهاية الزيارة تم تبادل الدروع بين مدير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى ورئيس مجلس إدارة جمعية زوجات ضباط الشرطة وأسرهم.

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