وزيرة التضامن تستقبل وفدا من القيادة العامة لشرطة دبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 04:30 مساءً - "القباج" :إعداد متخصصين للعمل فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لحالات التعاطي والإدمان وفقا للمعايير الدولية

استقبلت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وفد القيادة العامة لشرطة دبي بهدف الاستفادة من خبرات الصندوق في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، ودبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهنى عام"، وضم الوفد العميد عبد الله الخياط مدير مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي_ والنقيب أحمد زايد البوسعيدي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي ، وبحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

ورحبت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي بوفد القيادة العامة لشرطة دبى،مؤكده على تعزيز العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من المجالات المختلفة وتقديم أوجه الدعم للقيادة العامة لشرطة دبي فيما يتعلق بقضية مواجهة تعاطى المخدرات .

واستعرضت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، أهمية إعداد دبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهنى عام"، حيث تعد أول دبلوم ينفذها الصندوق على مستوى الشرق الأوسط لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم نفس كلية الآداب جامعة القاهرة، وتستهدف إعداد متخصصين مؤهلين للعمل فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لحالات التعاطي والإدمان وزيادة وعى الاخصائيين النفسيين بدورهم فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لحالات التعاطى والإدمان ،كذلك تنمية مهارات الفحص والتقييم النفسي الإكلينيكي لحالات التعاطي والإدمان وأيضا التدريب الكفء على مهارات التدخل العلاجى ،وبرامج الانتكاسة وبرامج التأهيل النفسي والاجتماعي لحالات التعاطي والإدمان.

كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى أبرز الأنشطة التي تنفذها الوزارة والهيئات التابعة لها بالجامعات المصرية من خلال وحدات التضامن الاجتماعى والتي تستهدف تقديم الخدمات للطلاب من ذوى الإعاقة وفروع لبنك ناصر الاجتماعي لتقديم الخدمات للطلاب وأيضا بيوت التطوع لصندوق مكافحة الإدمان بالعديد من الجامعات لاستثمار طاقات الطلاب في التوعية بأضرار المخدرات ، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي المجتمعي لدى الفئات المختلفة بالإضافة الى استثمار طاقات الشباب في التوعية بأضرار الإدمان من خلال وحدات التطوع التابعة لصندوق مكافحة الإدمان والبالغ عددها 32 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية.

من جانبه توجه وفد القيادة العامة لشرطة دبى برئاسة العميد عبد الله الخياط مدير مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبى بالشكر للسيدة /نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على دعمها في كيفية الاستفادة من تجربة الوزارة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في إعداد دبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهنى عام" ،متطلعين لمزيد من التعاون مع الوزارة وصندوق مكافحة الإدمان ،،كما أهدى الوفد السيدة وزيرة التضامن الاجتماعى درع القيادة العامة لشرطة دبي تقديرا لدورها الرائد في مواجهة مشكلة تعاطى المخدرات وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية وتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل داخل مراكز العزية التابعة للصندوق ضمن برنامج " العلاج بالعمل " بجانب تمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي وإعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع .