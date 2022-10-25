وزير النقل: انتهاء تطوير 75 كيلومترا من أرصفة الموانئ بحلول 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 04:30 مساءً - أكد وزير النقل كامل الوزير اليوم الثلاثاء أنه في إطار خطة تطوير الموانئ المصرية تمت إضافة 5 كيلومترات جديدة في المرحلة الثانية للتطوير، والتي يصر الرئيس عبدالفتاح السيسي على بدء العمل بها للوصول إلى المستهدف، وقدره 13 كيلومترا، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2024 سيتم الانتهاء من 75 كيلومترا، والبدء في الجزء الخاص ببورسعيد وهو 5 كيلومترات.

وقال وزير النقل- في مداخلة له أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي- «إنه حتى 2020 كان بكل الموانئ المصرية 35 كيلومترا من الأرصفة منها 3 كيلومترات فقط بشرق بورسعيد على عمق 17 أو 18 مترا تسمح بدخول مراكب عملاقة كبيرة، لذا أحجمت أكبر 5 خطوط ملاحية عالمية عن الاتجاه للموانئ المصرية، ولم يعد لدى الموانئ المصرية كلها سوى خط أو خطين».

وأكد أنه تم وضع خطة بتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات خلال عام 2024، وذلك بإنشاء 75 كيلومترا من الأرصفة والمحطات والتي كان من شأنها مع بداية التنفيذ الوصول إلى أكبر 5 تحالفات عالمية في عالم الموانئ سواء مشغلين أو خطوط عالمية وأكبر خطوط ملاحية في العالم.

وأوضح أن الأسطول المصري كان يضم سابقا 103 مراكب مملوكة للدولة، وأصبح 13 مركبا فقط منذ 3 سنوات، وأن المطلوب أن تنقل كل تجارة مصر.. أما الآن فقد صدق رئيس الجمهورية على شراء 7 مراكب منها اثنان يتبعا «الوطنية للملاحة» و5 لـ«القاهرة للعبارات»، لافتا إلى أنه بعد جلسة المؤتمر الاقتصادي أمس تقدمت شركات عالمية من أبوظبي وقطر والصين وألمانيا بعروض للاستفادة من الموانئ المصرية.