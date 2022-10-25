صندوق تحيا مصر ينظم معرض دكان الفرحة لرعاية 5 ألاف طالب بجامعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 04:30 مساءً - افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، مساء اليوم، معرض دكان الفرحة الذي ينظمه صندوق تحيا مصر لمدة 3 أيام بالجامعة.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن المعرض يأتي ضمن أنشطة مبادرة دكان الفرحة لتوفير الملابس الجديدة والأحذية والإكسسوارات لطلاب الجامعات الحكومية المعد لهم دراسة حالة اجتماعية بواسطة كل جامعة، وذلك بالتعاون مع عدد من مستوردي ومصنعي الملابس الجاهزة، وبالشراكة مع بنك الكساء المصري.

وأضاف أن المعرض يوفر لنحو 5 ألاف طالب وطالبة فرصة اختيار 4 قطع مختلفة لكل مستفيد من بين 25 ألف قطعة بحرية تامة، لافتا إلى أن معرض أسيوط تم تنفيذه بالتعاون مع شركة تاي هاوس وشركة Alex apparels، وعدد من مستوري الماركات العالمية للملابس.

وأوضح عبد الفتاح أن معارض دكان الفرحة تأتي ضمن أنشطة قافلة الحماية الاجتماعية التي ينظمها الصندوق بالمحافظة لمدة 4 أيام وتتضمن تنفيذ أنشطة مبادراته الموجهة للأسر الأولى بالرعاية ومنها مبادرتي دكان الفرحة وبالهنا والشفا.

وأشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تمكن الصندوق من توسعة نطاق تنفيذ مبادراته على مستوى الجمهورية في مجالات الرعاية الصحية، والتنمية العمرانية، والحماية الاجتماعية، وكذا التنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية من خلال عدد من المبادرات والأدوات المرنة لتوفير حياة كريمة للإنسان المصري.

وأضاف أن هذه الشراكة أثمرت نتائجها في الفترة الماضية، بتسجيل الصندوق 6 أرقام قياسية في موسوعة جينس العالمية بأكبر قوافل إنسانية تمكنت من رعاية مليوني أسرة في أدق الظروف التي مر بها العالم خلال جائحة كورونا على مدار عامين متتاليين، فضلا عن تمكين الصندوق من رعاية 12 مليون مستحق سنويا.

الجدير بالذكر أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر إبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة دون مقابل.

ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توفير أكثر من مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 350 ألف مواطن، وجاري توفير 300 ألف قطعة ملابس جديدة للمستفيدين من خلال المعارض التي ينظمها الصندوق طوال العام الدراسي بالجامعات.

وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والاسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلون فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم، في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، وأسيوط وقنا، وشمال سيناء.