أخبار مصرية

سفير مصر لدى السودان يلتقي وزير العدل السوداني

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 04:30 مساءً - التقى السفير حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم مع السيد الوزير "محمد سعيد الحول دنقس" وزير العدل السوداني، حيث تناول اللقاء بحث مجمل علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في مجالي التعاون القضائي والقانوني، وسبل تعزيزه خلال الفترة القادمة.

هذا، وقد شمل ذلك مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المقترحة بين الجانبين، وغيرها من صور التعاون في المجالات القانونية المختلفة، ومنها تدريب الكوادر والمساعدة القضائية، وأعرب الجانبان عن استعداد الدولتين لدعم علاقاتهما في هذا المجال على مختلف الأصعدة، وبما يخدم مصالح مواطنيهما.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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