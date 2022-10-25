عاجل- السيسى: مصر تحتاج مليون شقة كل عام

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: "المليارت مالهاش قيمة عندى لأن الحلم كبير قوى، والله العظيم الـ68 مليار عشان قناة السويس الجديدة كان ممكن يتدبروا من الدولة، ولكن دخلنا فيها الرأى العام المصرى عشان نعمل حالة مصرية بعد حالة يأس وإحباط منذ 2011 إلى إطلاق المشروع".





وأضاف السيسى، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، اليوم الثلاثاء، أنه طلب بعمل صندوق بالأموال الزائدة، وعدم صرف الأموال إلا بعد موافقته.

وتابع السيسى: "يا بتوع الاقتصاد قولولى أعمل فلوس منين غير إنى أنصب على حد أو أخطف حد، مش بننصب على حد إحنا بنيجى على نفسنا، قالوا العاصمة واتبنت منين ومش مصدقين إن زيها وعشرة يتعمل"، مؤكدا أن طلب النمو فى مصر يتطلب مليون شقة كل عام نصفهم فى الريف والآخر فى الحضر.

وبدأ اليوم الأخير من المؤتمر الاقتصادى، بجلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع، بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.

وكانت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدأت الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.