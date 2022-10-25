السيسى يوجه الحكومة بعدم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه سيتم البدء الفورى بوضع اللمسات السياسية والتشريعية لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى ونصائح الخبراء الاقتصاديين لتكون خريطة طريق لمسار الاقتصاد المصرى.





وأضاف السيسى، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إجراء تقييم شامل بشكل دورى للإجراءات التى تم اتخاذها، متابعا: "اعملوا مجلس أمناء منكم أو مجموعة عمل لتكون نقطة اتصال بينكم وبين الدولة".

وأوضح أن المؤتمر الاقتصادى يجب أن يكون منصة للتحدث وتوصيل الأفكار، معقبا: "الواقع اللى موجود تأثيره سلبى على الجميع، وحالتنا لا تتحمل ضغط أكثر من ذلك بل زيادة مظلة الحماية الاجتماعية للتخفيف عن المواطنين".

ووجه الحكومة بتعزيز مظلة الحماية لتخفيف الأعباء الاقتصادية العالمية على المواطنين، وعدم تحمل المواطن لأى أعباء خلال الفترة المقبلة.