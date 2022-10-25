السيسى يوجه الحكومة بعدم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة

وأضاف السيسى، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إجراء تقييم شامل بشكل دورى للإجراءات التى تم اتخاذها، متابعا: "اعملوا مجلس أمناء منكم أو مجموعة عمل لتكون نقطة اتصال بينكم وبين الدولة".
وأوضح أن المؤتمر الاقتصادى يجب أن يكون منصة للتحدث وتوصيل الأفكار، معقبا: "الواقع اللى موجود تأثيره سلبى على الجميع، وحالتنا لا تتحمل ضغط أكثر من ذلك بل زيادة مظلة الحماية الاجتماعية للتخفيف عن المواطنين".
ووجه الحكومة بتعزيز مظلة الحماية لتخفيف الأعباء الاقتصادية العالمية على المواطنين، وعدم تحمل المواطن لأى أعباء خلال الفترة المقبلة.
وبدأ اليوم الأخير من المؤتمر الاقتصادى، بجلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع، بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.
وكانت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدأت الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.
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