السيسى: «والله العظيم لو جاتلى فلوس هاحسن مستويات الفقراء»

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، اليوم الثلاثاء: "الناس بتقول إننا بنعمل للناس فى الطبقات الخضراء، يعنى أسيب ابنى وبنتى مرمين فى الشارع، إحنا ما نكلش ونعملهم، والله بتكلم بجد".

وتابع: "ربنا هيساعدنى لما أساعد الفقير والمحتاج، أسيبه إزاى يعنى، والله العظيم لو جاتلى فلوس هاحسن المستويات دى"، لافتا إلى أنه عندما طلب تبرعات للمسجد والكاتدرائية لم يأت 10%.