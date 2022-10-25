أكاديمية ناصر العسكرية تستضيف وزيرة الهجرة

وألقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج محاضرة قدمت فى بدايتها التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، كما استعرضت جهود الوزارة تجاه المواطنين المصريين بالخارج، واستراتيجة التواصل المستدام مع الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم.
وألقى مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا كلمة قدم خلالها الشكر لوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤكدًا أن إنشاء وزارة الهجرة هو أحد مكتسبات ثورة الثلاثين من يونيو، مثنيًا على ما تقوم به الوزارة من جهود لترسيخ وتعزير روح الانتماء، وتدعيم الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع المصريين.
يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق أقصى استفادة من سلسلة لقاءات "نقل الخبرة"، التى تقوم أكاديمية ناصر العسكرية العليا بتنظيمها للوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة مع مختلف الدارسين بالأكاديمية للتعرف على أسلوب عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية فى ظل رؤية الدولة المصرية الطموحة بمختلف المجالات.
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