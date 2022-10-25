أخبار مصرية

الرئيس السيسي: "إحنا نجوع ونعمل سكن لائق لأولادنا اللى فى المناطق الخطرة"

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 03:30 مساءً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن بناء وتجهيز العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "العاصمة الإدارية.. اتبنت منين.. ليه مش مصدقين وزيها و10 كمان منين.. طلب النمو عليها على الأقل.. مليون شقة في السنة.. نصفهم في الريف ونصفهم في الحضر".

 

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي: "طب اللى بقوله ده.. هل القطاع الخاص فيه شكل مزاحمة؟.. حجم المطلوب ضخم جدا.. والبعض مش هيكون اقتصادي ليك.. طب تعمل للمناطق الخطرة.. طبعا.. طب اسيب ابني وبنتي في الشارع كده.. والله بتكلم بجد.. مش نأكل ونعملهم.. المساعدة مهمة.. وربنا هيساعدنا زي ما بنساعد المحتاجين والفقراء".

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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