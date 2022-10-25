الرئيس السيسي: يابتوع الاقتصاد قولوا لى أعمل فلوس من أى حتة غير إنى أنصب أو أخطف

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 03:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه أصر على تخصيص صندوق لهيئة قناة السويس، قائلا: ""قولت الفلوس الزيادة اللى بتيجي لهيئة قناة السويس.. تعمل صندوق وتحط الفلوس.. ومش تصرف إلا لما أقول أه.. هي كده.. طب الصندوق فيه كام".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي: "الدكتور معيط والدكتور مصطفي.. قالوا ده كلام.. دول 80 مليار جنيه حتى الآن ولسه بنقول يا هادي.. خلال سنتين يكون عندنا حوالي 200-300 مليار جنيه.. القيمة المالية .. يا بتوع الاقتصادات قولولي أفكار.. أعمل فلوس من أي حتة.. غير إنى انصب على حد.. أو أخطف من حد".