الرئيس السيسي يوجه الحكومة بعدم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 03:30 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء الفوري لوضع السياسات والتشريعات اللازمة لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي ونصائح الخبراء الاقتصاديين لتكون خارطة طريق لمسار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مع توجيه الحكومة بإجراء تقييم شامل بشكل دوري للإجراءات المتخذة للتأكيد على فعاليتها.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة خلال كلمته بختام المؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، قائلا: "أوجه الحكومة بالعمل على عدم تحميل المواطن لأعباء إضافية خلال الفترة المقبلة نظرا للظروف الاقتصادية العالمية، ومن ضمن المسار اللي قلنا هنمشي فيه قلنا هنعمل فرص عمل في كل حتة في الدنيا، تجتذب طبقات بسيطة ومحدودة، وشغالين في الكلام ده من 7 سنين، ومش أقل من 5 لـ6 مليون إنسان شغالين على الأراضي المصرية".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "الواقع الموجود في العالم تأثيره سلبي جدا على كل الدنيا، والشعوب بتعاني، وإحنا في مصر حالتنا مش هتتحمل ضغط أكتر من كده، بل بالعكس هتحتاج مننا نزود مظلتنا للحماية الاجتماعية في المرحلة الموجودين فيها حتى نخف على المواطنين تداعيات الأزمة دي، بذلك أوجه الحكومة بتعزيز مظلة الحكومة لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، وتوفير أقصى درجات الدعم والمساندة للفئات الأكثر تأثرا".