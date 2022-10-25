شيخ الأزهر يستقبل سفيرا مصر لدى تنزانيا والسنغال

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 03:30 مساءً -

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمقر مشيخة الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، السفير شريف اسماعيل، سفير مصر الجديد بدولة تنزانيا، والسفير خالد عارف، سفير مصر الجديد بدولة السنغال.

في بداية اللقاء رحب فضيلة الإمام الأكبر بسفيري مصر لدى تنزانيا والسنغال، مقدمًا لهما التهنئة بمناسبة تسلمهما مهام عملهما الجديد، متمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا حرص الأزهر على تعزيز العلاقات مع تنزانيا والسنغال وكل دول القارة الأفريقية.

وقال شيخ الأزهر إن التعليم يأتي على رأس أولويات الأزهر للنهوض بقارة أفريقيا ودعم الدول الشقيقة في القارة ونشر المنهج الأزهري الوسطي فيها، لذا فالأزهر يعمل دائما على تقديم المنح التعليمية إلى الدول الأفريقية ومنها دولتي تنزانيا والسنغال، وإرسال المبعوثين الأزاهرة لهما، بجانب العمل على تقديم الدورات التدريبية لأئمة البلدين الشقيقين في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ لتدريب حتى يكونو قادرين على التعرف على أحدث الفتاوى التي تناسب قضايا العصر، وإكسابهم المهارات اللازمة لمجابهة الفكر المتطرف.

وقال سفير مصر في تنزانيا إنه يدرك المكانة الكبيرة للأزهر الشريف كمركز لنشر الفكر الإسلامي الوسطي في أفريقيا والعالم، مضيفًا أنه سيعمل على تعزيز دور الأزهر العلمي والثقافي والدعوي خلال فترة توليه سفارة مصر في تنزانيا، وبما يسهم في تحقيق رسالة الأزهر الوسطية والتسامح والاعتدال فيها.

ومن جهته، عبر سفير مصر في السنغال عن تقديره الكبير للأزهر الشريف ولفضيلة الإمام الأكبر لدوره الكبير في نشر قيم التسامح والسلام حول العالم، مضيفا أنه سيبذل كل الجهود لتعزيز دور الأزهر في السنغال، والعمل على تحقيق رسالة الأزهر الشريف في هذا البلد الأفريقي المهم.