الرئيس السيسى: "دولة زى مصر عاوزة تريليون دولار فى السنة تصرفه"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 03:30 مساءً - علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعوة اقتصادي ومسؤول سابق بزيادة المعاشات قائلا: "لما اتحلت المسألة مسمعتش حد يتكلم.. لقيت حد بيتكلم ويقول متزودوهم بقا.. واللى بيتكلم عن الزيادة راجل اقتصادي وكان مسؤول في البلد، انت بتتكلم بفهم وعلم ومسؤولية وأمانة ولا إيه؟.. بتكلم على الهواء.. إيه اللى إنت بتقوله ده؟.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال بالجلسة الختامية بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022: "لو أنا مش عارف شغلي معرفش أقف الوقفة دي، لو مش عارف أنا بعمل إيه؟ مش هعرف أقف الوقفة دي خالص، وكل واحد يقول اللى هو عاوزه وأقعد أسمع منه قال بتعلم يعنى ..لا لا لا لا والله كل موضوع في أى قطاع من قطاعات الدولة أخدت جهد من أول ما بدأنا ولحد دلوقتي ولغاية لما أمشى من هنا وجهد مش تنظير".

تابع الرئيس: فكرة حل المسألة ، حد تاني يقولى طيب ما انت بتنفق أهو ..ما انت معاك فلوس اهو؟ طيب ماشى ، هو كل اللى معايا كام؟ ..دولة زى مصر بعدد سكانها عاوزة تريليون دولار في السنة تصرفه يعني 19 أو 18 تريليون جنيه.. الموازنة كلها كام؟ 2 تريليون وشوية نصهم ايه؟ مش كده.. لو مش منتبهين ان ده حال مصر هنتكلم لغة مختلفة وتشكل رأى عام على أن الدولة والقائمين عليها هيضيعوها وأخشى أن اللى بيضيعوها هما اللى بينظروا عليها.. علشان كده كنا محتاجين نعمل ده في كل شيء الاقتصاد والتعليم ونتكلم كتير واللى عندنا وحد يطرح حلول ونشوف الحلول نقدر نعمل منه قد إيه نفس الكلام فى الإعلام.