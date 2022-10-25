الرئيس السيسي: حاولت استفيد من الرصيد الشعبى كمسار فكرى يفيد الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 03:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه حاول الاستفادة من الرصيد الشعبي والحشد، بمسار تستفيد منه الدولة المصرية، متابعا: "يعني إيه.. اعتبرت أن مسار إحدى الدول في الحرب العالمية الثانية، دون ذكرها، الناجم عن دمار حصل فيها وهي دولة كبيرة أوي.. الشعب استخدم الحاكم اللى مسك وقتها كمسار فكرى، وتحمل تبعات البناء.. لكن الحاكم لو كان ساب المجتمع 20 سنة، لم يكن يصل لتلك اللحظة".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي: "حصل استغل بناء تراكمي في البناء.. واستفاد منه ومعاه رصيد لبناء الدولة واستعادتها .. مش قال بيضة في الأسبوع.. طب هو حد بيضة في الأسبوع؟!.. رغيف واحد في اليوم؟!.. حد قال رغيف في اليوم.. وعاوزين تخلوها بلد زي الفل.. معانا.