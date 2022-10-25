الرئيس السيسي: "زراعة مليون فدان تتكلف 150 مليار جنيه"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 03:30 مساءً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أساسيات الزراعة المصرية، قائلا: "البنية الأساسية لتجهيز الأراضى للزراعة من أيام محمد على ومن عام 1805 وإحنا طالعين.. مكنش عنده مشكلة لأن المياه بتيجى من فوق ونازلة لتحت.. والحل بس يعمل قناطر وجسور.. حسن الزراعة وبقى عندنا حوالى من 4-5 ملايين فدان.. والدولة استوعبت المبلغ الخاص لتنفيذ هذا الأمر".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى: "لما بنقول مليون فدان يتكلفوا 150 مليار جنيه.. ده كله علشان بس أزرعهم.. 150 مليار جنيه من أجل تجهيز مليون فدان.. لأن الأرض اللى كانت بتتروى رى مريح.. خلصت؟.. وحتى محطات المعالجة نقدر نستفيد فيها بكل نقطة مياه.. هل حد مستعد للاستثمار؟.. مستعدين للاستثمار سواء داخل مصر أو بره مصر يصرف كده".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "أي مستثمر بيحسب الأول ومن حقه وده طبيعى.. ليه طبيعى.. لأنه فى النهاية مش جايب فلوس يفرقها.. عاوز يكسب.. الدولة مضطرة تدخل فى الموضوع لأنه أمن قومى.. اللى بينى وما بين 3 ملايين فدان طاقة عمل بس.. لازم أعمل كده وأدخلهم فى الإنتاج المحلى للدولة المصرية.. وممكن طرحهم للناس.. مشروع بالطريقة دى صعب يتعمل.. حد يقول حط المبلغ ده في الموضوع.. وأنا بسمع كتير.. يعني بحب أسمع وأقرأ وأسجل".