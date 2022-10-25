وزير القوى العاملة يوجه بسرعة صرف ”إعانات استثنائية ” للعمال ضحايا الحادث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الثلاثاء،لجنة المركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة، بصرف اعانات إستثنائية لأسر عمال ضحايا حادث السير على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى بمحافظة البحيرة، وذلك فى إطار الحرص على رعاية كافة فئات العمالة غير المنتظمة وشمولهم ضمن مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التى تقدمها الوزارة ومديرياتها بالمحافظات .

وبحسب بيان صحفي اليوم،إجتمعت اللجنة المركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غيرالمنتظمة،لتنفيذ توجيهات"الوزير شحاتة"،بصرف منحة وفاة إستثنائية لأسر الـ 8 حالات من العمال ضحايا الحادث بواقع 100 ألف جنيه لكل عامل متوفى،وإعانات علاج للعمال المصابين بواقع 10 ألاف لكل مصاب، وذلك فى طبقاً للمادة 30 من القرار الوزارى 162 لسنة 2019 ،بشأن اللائحة المالية والادارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة،والتى نصت على:" يجوز إضافة منح جديدة أو زيادة المبالغ المذكورة فى هذه المادة بناءً على توصيات اللجنة المركزية وإعتمادها من السلطة المختصة "،ويشار هنا ان هؤلاء العمال غير مدرجين بقاعدة البيانات الأساسية للعمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت تفاصيل الحادث، فى بيان صحفى أمس الإثنين فور وقوعه ، وأفادت بأن الحادث الأليم وقع بدائرة مكتبى أبو المطامير ووادى النطرون بمحافظة البحيرة ، واتضح انه حادث سير لـ 10 عمال زراعيين باليومية من قرية العدل ،أثناء توجههم للعمل بمزارع وادى النطرون.

وكشفت"المديرية"عن اسماء المتوفين الـ8 ،وهم: محمود سلامة على 23 سنة ، أحمد عبده محمد 25 سنة ، خالد فرج محمد 15 سنة ، عبد الرازق عبد الحليم فتحى 20 سنة ، عماد الشحات العدلى 30 سنة ، فتحى سعد محمد 14 سنة ، سلامة محمود على 39 سنة ، احمد رجب عبد العال 22 سنة ، أما المصابين هم : على شعبان عبد العاطى 22 سنة ، واسامة صلاح الصعيدى 23 سنة، وجميعهم من قرية العدل التابعة لمركز أبو المطامير .