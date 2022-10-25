أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا تستضيف وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - فى إطار جهود القيادة العامة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات مع مختلف الوزارات بالدولة , إستضافت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة

وشئون المصريين بالخارج ، وذلك فى ضوء خطة القوات المسلحة لصقل مهارات الدارسين العسكريين والمدنيين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة .

والقت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج محاضرة قدمت فى بدايتها التهنئة

للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، كما إستعرضت جهود الوزارة

تجاه المواطنين المصريين بالخارج ، وإستراتيجة التواصل المستدام مع الجاليات المصرية

فى مختلف دول العالم .

فيما ألقى مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا كلمة قدم خلالها الشكر لوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، مؤكداً أن إنشاء وزارة الهجرة هو أحد مكتسبات ثورة الثلاثين من يونيو ، مثنياً على ما تقوم به الوزارة من جهود لترسيخ وتعزير روح الإنتماء وتدعيم الروابط السياسية والإقتصادية والإجتماعية مع المصريين .

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق أقصى إستفادة من سلسلة لقاءات " نقل الخبرة " التى تقوم أكاديمية ناصر العسكرية العليا بتنظيمها للوزراء والسفراء

وكبار رجال الدولة مع مختلف الدارسين بالأكاديمية للتعرف على أسلوب عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية فى ظل رؤية الدولة المصرية الطموحة بمختلف المجالات .