القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الإحتفال بالذكرى الـ80 لمعركة العلمين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - شهد النصب التذكارى لمقابر الكومنولث بمدينة العلمين الإحتفال بالذكرى الـ(80 ) لمعركة العلمين وذلك بمشاركة القوات المسلحة ووفود سياسية وعسكرية رفيعة المستوى للدول المشاركة من ( بريطانيا - ألمانيا - إيطاليا - اليونان ) وعدد من أسر ضحايا المعركة والمحاربين القدماء وعناصر من الموسيقات العسكرية .

حيث شهدت المقبرة التابعة لهيئة الكومنولوث لمقابر الحرب بمدينة العلمين مراسم إحياء الذكرى الـ 80 لمعركة العلمين والتي دارت أحداثها عام 1942 ، حيث بدأت المراسم بوضع اكاليل الزهور بمقر الاحتفال الرئيسى أعقبه عزف عدد من المقطوعات الموسيقية العسكرية الجنائزية وإنشاد الترانيم التى تدعو إلى المحبة ونبذ العنف ونشر السلام فى أنحاء العالم، كما وقف المشاركون دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحروب.

كما قامت الوفود المشاركة فى الإحتفال بزيارة لمتحف العلمين العسكرى حيث يعتبر المتحف تجسيداً لمعركة العلمين وبانوراما تخلد ذكرى وعتاد الحرب العالمية الثانية لما يحتويه المتحف من مقتنيات عسكرية وخرائط سير المعركة وبعض المقتنيات الخاصة بقادة الجيوش .