هيئة الدواء المصرية تبحث مع وفد بريطاني سبل التعاون المشترك في مجال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - استقبلت هيئة الدواء المصرية، اليوم، وفدا بريطانيا ضم ممثلين عن وزارة التجارة الدولية البريطانية، والسفارة البريطانية بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال صناعة المستحضرات الدوائية.

تضمن اللقاء التعريف بالإجراءات الخاصة بتنظيم ومراقبة جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الصيدلانية في مصر، كما ناقش الجانبان سبل تطوير بيئة الأعمال بالقطاع الدوائي لجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية إلى السوق المصري، بما في ذلك تطوير عملية تسجيل المستحضرات الصيدلانية نحو مزيد من الميكنة الرقمة.

حضر اللقاء من جانب الهيئة، الدكتورة رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق والمشرف علي الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، والدكتور، حمادة شريف، مدير عام الإدارة العامة لتسجيل الأدوية البشرية، ومن الجانب البريطاني، السيد/ إدوارد بارسون، قطاع السياسة التجارية بالسفارة البريطانية بالقاهرة، والسيدة/ فيكتوريا ماكغراث، رئيس قطاع شمال إفريقيا، والسيد/ روس يونغ ، مستشار السياسة التجارية لشمال إفريقيا بوزارة التجارة الدولية بالمملكة المتحدة.

يأتي ذلك في إطار خطط هيئة الدواء المصرية نحو تطوير العلاقات الثنائية مع كافة الدول المرجعية في مجال الدواء؛ لدعم الاستثمار، والخطط التنموية بشتى المجالات، ومن أهمها مجال الصناعات الدوائية.