السيسي: أعلم بضعف المرتبات.. أقل من 10 آلاف جنيه لأى حد بيشتغل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب كُره الفقر وعلى الجميع أن ينهض لتغييره، مضيفا: "لا يجب أن أكره سلوكيات الفقر، ولكن الفقر نفسه وأستهدف الفقر ونغيره مع بعض، وأنا هقولكم على حاجة بالنسبة للمدرس، مفيش شباب يساعد مع مديريات التعليم في المحافظات للتدخل بشكل لطيف مع المجموعة الموجودة يشجعهم.. ما المرتبات تعبانة، أيوة تعبانة".

وتابع الرئيس: "والله العظيم أنا بكلمكم من قلبي، أقل من 10 آلاف جنيه لأى حد بيشتغل، مش هيعيش، ما أنت هتقولي إديهم، هقولك يا ريت، هتقولي ما أنت بتتكلم عن ميناء بـ40 مليارا، أنا لازم أكون متوازن في إدارة الأمر، غيرنا كان مساره أكل، وشرب، ودفع فلوس وسابها لما بقت على الحديدة، وقلتلكم الإصلاح الموجود أكبر من قرار أي رئيس في الوقت ده، وبالتالي الناس خرجت هدمت الدولة، لأنها مش مستحملة تاني، فلا بد أن أشتغل على كل قطاعات الدولة".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي: "أنا مهتم بكله، ولما تيجي تتكلم مع وزير التعليم العالي وتقوله أضفت كام جامعة، يجي يقولك إيه، دول بيعملوا الجامعات الأهلية للأغنياء، لأ.. أنا بعمل مسار أطور به التعليم بتكلفة مالية أقل علشان أقدر أحسن في بيئة التعليم، والمسار المتوازي هو، عندي قبح وعندي حسن، أخلص القبح؟ ولا أعمل الحسن؟.. أنا رأيي أعمل الحسن وأزود فيه وأقلل في القبح، ده اللي أنا وأي إجراء بعمله في أي حاجة في البلد، هدفه أن أتخلص من القبح في كل شئ".

وأردف: "بالنسبة لكل مستشفيات مصر، تعالى ياللي مهتم بالعمل في المجال ده اعمل معايا اتفاق، هديك المستشفى واقفة على رجلها زي الفل، ولو بصرف على المستشفى 50 مليون جنيه في السنة هدفعهم، بس تعالى ديرها بنظام انت بنظام استثماري مقابل نصيبي، ده متاح لكل المستشفيات في مصر، وأنت ديرها بكفاءة القطاع الخاص وحسنه، وأنا صاحب مصلحة، ولو وصلنا لتحسين الخدمة الطبية، الخدمة هتتحسن، وعرضنا الكلام ده من زمان".

وفيما يتعلق بالزراعة، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "لما جينا نعمل الزراعة بدأنا بمليون ونص مليون فدان، واتقالنا من المستثمرين هنعمل إحنا البنية الأساسية وهنزرع الأرض، طيب حجم اللي اتزرع كام من المطلوب، 10%، 20%، طيب هل اتعمل بنفس الجودة والكفاءة اللي بنتمناها لقطاع الزراعة في مصر؟، أنا برضو بقدم كشف حساب زيكم، النتيجة إيه المسار.. اللي اتزرع مايجيش 20% من الأرض دي!".