محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة” 100...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - تواصل الوحدات المحلية لمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة "100 مليون شجرة"، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة وإشراف وزارة التنمية المحلية ، وضمن الجهود المصرية في ملف المناخ، بالتزامن مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” cop 27"وتستضيفها مصر نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والذى وجه بالاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بالميادين الرئيسية والفرعية، وتسخير كافة الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة والتي تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التي بذلتها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ ، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك والعمل على استغلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة تحقيقاً للصالح العام.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تابعت الوحدة المحلية لمركز العدوة جهودها في تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، حيث تم زراعة عدد 200 من الأشجار المثمرة ( ليمون ـ زيتون) بطريق العدوة المتجه إلى الطريق الصحراوي الغربي وذلك بالتنسيق مع إدارة المشاتل، بهدف إحداث نقلة نوعية وإضفاء لمسة جمالية وحضارية بشوارع وميادين المركز وحفاظاً على بيئة صحية ونقية.