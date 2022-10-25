ضياء رشوان: المؤتمر الاقتصادي يضمن التنوع والتناول المدقق والعلانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن المؤتمر الاقتصادي يضمن التنوع والتناول العلمي المدقق والعلانية.

وقال رشوان -في كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر - 2022، اليوم الثلاثاء، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ونخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء- "أتشرف بحضور المؤتمر الاقتصادي بعد دعوتين من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني في 26 أبريل الماضي، والمؤتمر الاقتصادي الحالي يوم 8 سبتمبر الماضي".

وأضاف: "الحوار والمؤتمر عملان متكاملان ومتشابهان في أكثر من معنى، التشابه الأول هو التنوع في هذا المؤتمر وذلك الحوار، وهناك تنوع وتمثيل أيضا لكافة أنواع الطيف السياسي والخبرة المطلوبة في الأمرين، والثاني هو الجدية والتناول العلمي لكل ما يطرح وسيطرح في المؤتمر.. وسيطرح في الحوار التناول العلمي القائم على المعلومات المدققة وليس مجرد الاسترسال في الخيالات، والثالث هو العلانية أمام الجمهور والرأي العام المحلي والدولي".

وأشار إلى أن كل جلسات المؤتمر الاقتصادي عرضت على الهواء مباشرة، كما أن كافة جلسات الحوار الوطني ستعرض على الهواء، مؤكدا أنه لن يتم إخفاء شئ على المواطن المصري ولا على العالم.

وقال رشوان "إن الأمر الرابع هو أن كل من الحوار والمؤتمر سينتهي إلى تحويل للمقترحات والتوصيات، إما إلى تشريعات أو قرارات، فالأمر ليس حديثا مرسلا.. وطبقا لما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوته للحوار والمؤتمر فإنه إما سيحال إلى البرلمان ليكون مقترحا تشريعيا أو إلى الحكومة ليكون قرارا تنفيذا".

ونوه بأن المؤتمر وصل إلى النتيجة الرئيسية له المعلنة، وهي الوصول إلى مقترحات وتوصيات وتشريعات، لكن النتيجة الرئيسية الجوهرية للمؤتمر هي أنهما خلقت مساحة مشتركة بين المصريين، وجسور أفتقدناها، على حد تعبيره.. وأكد ضياء رشوان أن النتيجة الرئيسية هي أن هذا الوطن كما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "الوطن يتسع للجميع، والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية" قد تحقق.