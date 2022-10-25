” القوى العاملة ” : زيارة ميدانية وعقود عمل لمتدربين .. وندوة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف بشأن عمل زيارة ميدانية لخريجي التدريب المهنى داخل مصنع "إيمسا دنيم " للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية، بالاضافة إلى عقد ندوة توعية تحت عنوان " المساواة بين الجنسين وقانون العمل وتطبيق إجراءاته " للعاملين بالمصنع بحضور عمال من مصنع "كريستال" للملابس الجاهزة ومصنع المصرية الألمانية "إيجيك" .

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف فى تقريره للوزارة ، أنه تم عقد ندوة توعية وتثقيف حول أحكام قانون العمل وكيفية تطبيقها داخل المنشآت بحضور مسئولى الموارد البشرية بالمنشآت بإجمالى 58 عامل وعاملة للتوعية بحقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن .

وفي سياق أخر، أضاف مدير المديرية أن المديرية نظمت زيارة لمصنع "إيمسا دنيم" للملابس الجاهزة لخريجى برامج التدريب المهنى للإطلاع على أقسام المصنع وأساليب العمل الحديثة الموجودة بالمصنع ، ورحبت بهم إدارة المصنع للعمل بداخله وتم عقد مقابلات شخصية للمتدربات، وتم الااختبار على العمل على خطوط الانتاج بالمصنع وتم توقيع عقود عمل لـ 13 متدربة للعمل داخل المصنع، فى إطار دور المديرية فى التدريب من أجل التشغيل.