بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية الشباب والرياضة تواصل فعاليات دورة الإستراتيجية والأمن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، فعاليات الدورة رقم (٨٢) من الإستراتيجية والأمن القومي المصري ، خلال الفترة من 22 حتى 26 أكتوبر الجاري ، بمقر أكاديمية ناصر العسكرية العليا كلية الدفاع الوطني، بمشاركة ٦٠ شاب وفتاة من جامعة كفر الشيخ .

حيث تحدث اللواء أركان حرب بهاء الحريشي، عن مفاهيم وأبعاد الأمن القومي وركائزه، فيما تناول اللواء الدكتور أركان حرب محمد قشوش، شرح عدة محاور رئيسية عن حرب أكتوبر بين الحقائق والأكاذيب والإعتبارات التي تم عليها التجهيز لحرب أكتوبر ١٩٧٣ ، كما ناقش اللواء أركان حرب ناجي شهود - مستشار أكاديمية ناصر العسكرية ،موضوع بعنوان (الولاء والإنتماء)

تأتي هذه الدورات في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على التواصل المستمر مع الشباب بجميع القطاعات وفي مختلف المحافظات ، لمواجهة العنف والتطرف الفكري والإرهاب ، ولتعزيز الولاء والإنتماء ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة .