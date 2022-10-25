جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد راشد، محافظ الجيزة، السفير إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك فى مصر، لبحث التعاون المشترك فى مجالات تنمية المجتمع وخدمة المواطنين، بحضور هند عيد الحليم، نائب المحافظ.





واستهل المحافظ اللقاء بالترحيب بالسفير التشيكى مقدماً له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه سفيراً لجمهورية التشيك فى مصر، متمنياً له التوفيق فى تنمية التعاون المشترك بين مصر والتشيك. كما ناقش محافظ الجيزة مع السفير التشيكى عدد من الملفات، مشيراً إلى إمكانيات تحولها لمشروعات مشتركة بهدف تحسين جودة المعيشة وتنوع مجالات الاستثمار خصوصا بقطاع السياحة. من جانبه، أعرب سفير جمهورية التشيك عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكداً حرص بلاده على تعميق العلاقات الثنائية مع مصر فى مختلف المجالات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الجيزة يستقبل سفير التشيك لبحث التعاون المشترك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.