عاجل.. السيسى: فكرة الرصيد الشعبى فى تحقيق الأهداف يصعب تنفيذها

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، اليوم الثلاثاء: "المؤسسات لما بتكلم معاهم بتقول متدخلش الدين معانا عشان ميتقلش إننا مع الحاكم، أنا مش عايزك تبقى معايا أنا عايزك تكون مع الحق الرشيد". وتابع: "الدروس والعبر لا تعنى ترديد ما يقوله الآخرون".

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