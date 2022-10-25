عاجل.. السيسى: «اللى بيخلف كتير مش بيقول أنا غلطان بيحمل الدولة المسؤولية»

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر تحتاج تريليون دولار كل عام، متابعا: "لو مش عارفين إن ده حال مصر هتقعد كل شوية تطالبنى، وتفكر إن الدولة والقائمين عليها هايضيعوها، وأخشى إن اللى هيضيعوها اللى ينظروا عليها".





وأضاف السيسى، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، اليوم الثلاثاء، أن الزيادة السكانية تحدث فيها الرؤساء السابقون عبدالناصر والسادات ومبارك، ولم تحل، متابعا: "يا ترى المؤسسات الدينية والثقافية تدخلت". واستطرد: "هل رجال الدين قاموا بده، كل الفهم للأحاديث تقوم فى إطار القدرات مش فى قدرات الآخرين أو الدولة، لأن الدولة مش مسؤولة ومش من الصح إنها تصرف على الأسر، ودى مش معناها لأ". وتابع: "اللى بيخلف كتير مش بيقول أنا غلطان بيحمل الدولة المسؤولية"، موضحا: "أكتر واحد بيأسى معايا الدكتور مصطفى مدبولى وبيكبر قبل أوانه". وأشار إلى أنه من الضرورى وجود حلول لتتقدم البلد وسط الأمم، معقبا: "عايزين البلد تطلع لقدام يجب أن نحشد ونشتغل".

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