الحوار الوطنى ينشر التوصيات الختامية للمؤتمر الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - وكان من أبرز التوصيات العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى وإطالة أجل السداد، والاستمرار فى تحقيق فائض أولى لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها، وسرعة الوصول إلى اتفاق مع صنــدوق النقــد الدولى، والتأكيد على أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.

وبدأت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، الأحد واستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.