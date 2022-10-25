عاجل - السيسى: مصر تحتاج لإنفاق سنوى يصل إلى تريليون دولار

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، اليوم الثلاثاء، أن المعاشات حدث فيها زيادة كبيرة، متابعا: "البدرى فرغلى الله يرحمه، كان كل شوية يقول ياللى أخدتوا فلوس الغلابة، ولما اتحلت المسألة محدش اتكلم".

واستطرد: "فى اقتصادى قالى نزودهم بقا، هل دا على علم وفهم، أنا لو مش عارف شغلى مش هاقف الوقفة دى، لو مش عارف بعمل إيه مش هاقف الوقفة دى، لا والله، كل موضوع بتتكلموا فيه أخد جهد من أول ما اتعمل لغاية لما أمشى من هنا"، مشيرا إلى أن دولة مثل مصر تحتاج لإنفاق سنوى يصل لتريليون دولار.

وبدأ اليوم الأخير من المؤتمر الاقتصادى، بجلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع، بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.

وكانت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدأت الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.