عاجل- الرئيس السيسى: أنا بستهدف الفقر ونغيره مع بعض

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، "إن الدولة أنشأت مساكن لأهالى المناطق العشوائية ولم يتحلموا شيئا حتى تكلفة الصيانة فقط، متابعا: "حد يصدق إنى أتابع الناس بتدفع ولا لا؟ بقى أنت واخد بالك إنهم مدفعوش الـ300 جنيه، طب أنا ساعتها أكفر بالفكرة وأقول مش هاعمل كده تانى؟ لا أنا لازم أعرف هو ليه كده وأساعده إنه ميبقاش كده".





وأضاف السيسى، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، اليوم الثلاثاء: "أنا بستهدف الفقر ونغيره مع بعض"، وتساءل: "هل فى شباب يدخلوا مع المدرسين فى المدارس عشان المرتبات تعبانة، والله العظيم بتكلم من قلبى أقل من 10 آلاف جنيه دخل ميعيش، هتقولى طب ما تديهم أقول يا ريت، أنا متوازن فى إدارة الأمر". وتابع الرئيس السيسى: "غيرنا كان مساره أكل وشرب ودفع فلوس لغاية لما بقت على الحديدة والنتيجة إن الإصلاح أصبح أكبر من أى رئيس فى ذلك الوقت، لا بد أن نعمل على كل قطاعات الدولة، أنا مهتم بالكل". وبدأ اليوم الأخير من المؤتمر الاقتصادى، بجلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع، بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى. وكانت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدأت الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.

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