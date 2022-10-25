القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال بالذكرى الـ80 لمعركة العلمين

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وشهدت المقبرة التابعة لهيئة الكومنولوث لمقابر الحرب بمدينة العلمين مراسم إحياء الذكرى الـ 80 لمعركة العلمين والتى دارت أحداثها عام 1942، وبدأت المراسم بوضع أكاليل الزهور بمقر الاحتفال الرئيسى أعقبه عزف عدد من المقطوعات الموسيقية العسكرية الجنائزية وإنشاد الترانيم التى تدعو إلى المحبة ونبذ العنف ونشر السلام فى أنحاء العالم، كما وقف المشاركون دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحروب.
كما زارت الوفود المشاركة فى الاحتفال متحف العلمين العسكرى، ويعتبر المتحف تجسيدا لمعركة العلمين وبانوراما تخلد ذكرى وعتاد الحرب العالمية الثانية لما يحتويه المتحف من مقتنيات عسكرية وخرائط سير المعركة وبعض المقتنيات الخاصة بقادة الجيوش.
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