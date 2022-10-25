عاجل.. السيسى: أوعى تكره الفقير اكره الفقر

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، اليوم الثلاثاء: "قالوا إحنا مش عارفين الحال ده هينجح ولا لأ، خلينا بعيد، وحد تانى قالى هتدينى كام، أنا باخد مليون و2 مليون فى الشهر، قولتلوا أنا مش هقدر وسيبنى".

وتابع: "والله اللى بتكلم فيه فى صلب المؤتمر الاقتصادى والحوار الوطنى، أنا حليت مشكلة الموانئ، أنا معنديش وقت أتأخر أكتر من كده، معنديش مهلة عشان أطرح، اللى أعرف أعمله بعمله".

وأشار: "والله أنا صادق، كل شركات القوات المسلحة معاكم وكل شركات الدولة معاكم، بس محدش يجى يقولى تخلص من العمالة الزائدة دى، إحنا معانا ميراث لازم نخلى بالنا منهم، دى أسر ومجتمعات، أوعى تكره الفقير اكره الفقر ولكن الفقير لأ".