عاجل.. السيسى: الجامعات الأهلية ليست للأغنياء

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، اليوم الثلاثاء، أن هناك قبحا وحسنا، متابعا: "أنا بعمل على زيادة الحُسن والتقليل من القبح، وده اللى بعمله فى أى حاجة بعملها فى البلد، بالتخلص من القبح فى كل شىء ولو قدرت أخلصه هاخصله سواء فى التعليم والنقل والمناطق العشوائية والصحة وغيرها".
وتابع: "اللى عايز هاديله المستشفى واقفة على رجليها زى الفل والرقم اللى أنت حاطة هاحط قصاده وتعالى ديرها بشكل استثمارى بس إدينى نصيبى خدمات صحية، وده متاح لكل المستشفيات فى مصر، لو وصلنا لده الموضوع هايتحسن، وعرضنا الموضوع من سنين ومحدش جه، أنا بطرحه على كل الموجودين فى مصر".
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