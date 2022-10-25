عاجل- الرئيس السيسى: نحتاج 250 مليار دولار للتعليم الأساسى

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، اليوم الثلاثاء، أن البناء الفكرى للدستور لم ينتبه لقدرة الدولة على تلبية المطالب، متابعا: "بقى التزام والبرلمان يحاسب الحكومة والوزير ياخد فى البرلمان على وشه".

وتابع: "اللى بيطلب بيطلب حاجة مش موجودة، يبقى المسار الفكرى لبناء دولة موضوع محتاج تضافر كل الجهود بما فيهم الفهم، عشان البلد دى تطلع لقدام مش عشان عبدالفتاح يفضل فيها ده تفكير ضيق قوى".

وأشار إلى أن الطالب الواحد يتكلف فى الدولة المتقدمة 10 آلاف دولار فى السنة، متابعا: "أنا عايز 250 مليار دولار فى التعليم الأساسى، طب موازنة الدولة تقدر تعطى الرقم دا للتعليم؟"

وبدأ اليوم الأخير من المؤتمر الاقتصادى، بجلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع، بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.

وكانت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدأت الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.