الرئيس السيسي: نحتاج 250 مليار دولار لتطوير التعليم لنصل لجودة الدول المتقدمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 02:35 مساءً - تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن قضايا التعليم، قائلا: "في التعليم تعالي نتكلم وفيه كلام بنسمعه جوة القاعات مع المتخصصين وكلام تاني عن الواقع في مصر.. طيب عاوزين تغيروه؟ ولا لأ؟.. واحد يقولي التعليم إيه علاقته بالاقتصاد؟ جودة التعليم اللى هتقدم هتقدر.. يا ترى المنتج هيبقا عامل ازاى؟".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022: "25 مليون دول كام للواحد في السنة، في الدول المحترمة والقادرة بتدفع 10 آلاف دولار للطالب في السنة يعني عاوزين 250 مليار دولار علشان أعمل التعليم ده فى التعليم الأساسي والجامعى حاجة تانية.. أنا حولتهم لجنيه قلت نديهم 250 مليار جنيه طيب هل الموازنة تقدر تعمل كده؟".

تابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "60 ألف فصل بيتكلف 60 مليار جنيه من غير تشغيل، فيه مدرسين وأطقم لخدمة المدرسة وكهرباء وميه بنتكلم في 60 الف مدرسة..طيب لو عاوزين مليون جنيه لرفع كفاءة كل مدرسة يبقا عاوز 60 مليار.. طيب لو مش موجودة حد يقولك المدرسة دي يا عم انت بتتكلم في ايه؟"..انتوا مش عارفين يعني ايه دولة وبتهدوا بلادكم.. الناس الغلابة لما حد يجي يتجوز من ولادهم يوضبوا بيتهم علشان الناس تشوفوا كويس.. يا ترى احنا بنعمل كده؟" طيب الفقير غلبان طيب.. الغني ما انت مبسوط ومستور.. بنحط تراب من غير ما نقصد ليه؟ دي ملامة ليكم ؟ لا.. انا بكلم كل المصريين.