الرئيس السيسي: "بتابع بنفسى دفع فلوس الصيانة فى بشاير والأسمرات"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 02:35 مساءً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأوضاع الاقتصادية للدولة المصرية، قائلا: "والله والله والله فرصة.. كل شركات القوات المسلحة معاكم.. كل شركات الدولة اللى موجودة معاكم.. بس مش تقولي نخفض العمالة الزيادة اللى موجودة واديني الشركات.. أنت لما بتعمل شركة خاصة بتختار الناس بدقة وتحوكم.. لكن احنا معانا ميراث.. دي مجتمعات وأسر.. اوعي تخلي غضبك من سوء الأداء يتحول لعداوة مع اللى بيقوموا بسوء الأداء.. اوعى تكره الفقير.. اوعي تكره الفقير.. إكره الفقر.. ومش تكره الفقير".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي: "لما عملنا المساكن للمناطق الخطرة.. قولنا للناس مش هناخد فلوس.. قولنا هناخد صيانة علشان نحافظ.. حد يصدق أنى اتابع.. الناس بتدفع ولا لا.. بتابع بشاير دفعت ولا .. الاسمرات دفعت ولا .. أهالينا دفعت 300 جنيه".