الرئيس السيسي: "17 مليون مشترك بياخدوا الكهرباء أقل من نص تمنها"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 02:35 مساءً - تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي لأزمة الكهرباء خلال السنوات الماضية، قائلا: "الناس فى أوروبا بتغلي الكهرباء وفقا لتسعيرها، أنا عندى 17 مليون مشترك بديهم الكهرباء أقل من نص تمنها حتى الآن".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى مصر 2022: "لو أقدر أساعدك هساعد الكل .. بحاول أخلى اللى إحنا بنعمله مفيد للمستثمرين.. أنا معاكم ومتوافق وداعم ومش كلام دبلوماسي.. مستعد لحوار شفاف وعميق مع أى حد فى أى تخصص".