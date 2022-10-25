أخبار مصرية

الرئيس السيسي: "17 مليون مشترك بياخدوا الكهرباء أقل من نص تمنها"

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 02:35 مساءً - تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي لأزمة الكهرباء خلال السنوات الماضية، قائلا: "الناس فى أوروبا بتغلي الكهرباء وفقا لتسعيرها، أنا عندى 17 مليون مشترك بديهم الكهرباء أقل من نص تمنها حتى الآن".

 

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى مصر 2022: "لو أقدر أساعدك هساعد الكل .. بحاول أخلى اللى إحنا بنعمله مفيد للمستثمرين.. أنا معاكم ومتوافق وداعم ومش كلام دبلوماسي.. مستعد لحوار شفاف وعميق مع أى حد فى أى تخصص".

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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