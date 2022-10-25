الرئيس السيسى: فيه خبراء اقتصاد رفضوا يمسكوا الوزارات فى عام 2014

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 02:35 مساءً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن التعاون لحل مشاكل الدولة المصرية، قائلا: "كتير من اللى قاعدين هنا.. وناس اقتصاديين.. في بداية 2014 التقيت بهم.. وقولت لهم تحبوا تيجوا تمسكوا الوزارة.. قالوا لا.. احنا لينا تاريخ.. مستخسر تاريخك في بلدك.. انا مش بلوم حد والله ما بلوم حد.. احنا نعرف يعني إيه الحال ده ننجح ولا لا.. خلينا بعيد".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي: " حد تاني قالى هتديني كام.. انا باخد 2 مليون في الشهر.. قولت له مش هقدر.. قالي سبني بعيد وانا أي نصيحة هقولك عليها".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "اللى بتكلم فيه في صلب المؤتمر الاقتصادي.. وصلب الحوار الوطني.. عاوزين نشوف بعض ونتكلم حتى لو فيه اختلاف.. طب انا حلت موضوع الموانئ والبينة الأساسية بحاجة تانية.. حد يقولي اطرح القطاع الخاص والأجانب يعملوا ده.. أنا معاك .. بس مفيش وقت اتأخر أكثر من كده.. ومفيش 10 و15 سنة إنى اطرح واستني.. إللى اعرف اعمله أنني أعمل انا.. طب بقت موجودة.. إللى عاوز يتفضل.. لكل الناس بما فيها شركات الجيش.. وشركات الدولة مطروحة ايوه.. ده فرصة للكل".