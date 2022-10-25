مفتي الجمهورية ينعي نظيره التونسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 02:35 مساءً - نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم مفتي الجمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 81 عامًا، بالمستشفى العسكري بالعاصمة التونسية.

وتوجَّه فضيلة المفتي بخالص العزاء إلى الجمهورية التونسية حكومةً وشعبًا، وإلى أسرة الفقيد داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمَّده برحمته وينزله منازل الأبرار وأن يشفع فيه علمه وأعماله الصالحة.اعلنت وسائل الاعلام التونسيه عن وفاة المفتى التوتنسي عثمان بطيخ عن عمر يناهر 81عاما فى احد المستشفيات العسكريه بالعاصمه تونس بعد صراع مع المرض .

ومن المقرر ان تشيع الجنازه عقب صلاة عصر اليوم الثلاثاء من مسجد انس ين مالك فى ضاحية قرطاج بالعاصمه التونسيه ويدفن فى مقابر الأسرة الجلاز

وكان المفتى الراحل من مواليد شهر ابرايل 17عام 1941ميلاديه بتونس وحفظ القرأن الكريم ، وتلقى تعليميه الابتداىيه بالمدرسة الابتدائيه العربيه الفرنسيه بتونس ثم التحلق بالمعاهد التعليم ابشرعي بجامع صاحب الطالع ثم المعهظ الثانوي ابن خلدون وحصل على شهادة الأهلية ثم التحصيل ثك بدأ تعليمية بالمظرسه العليا للحقوق التونسيه وتخرج منها بالاجازه الاساسيه للحقوق ليعمل الشيخ قاضرا عدليا بالمحكمه الابتدائيه لتونس .

واكمل دراسته بكلية الشريعه وأصول الدين وتخرج منها حاملا للإجازة الأساسية فى الشريعه قم حصل على درجة الدكتوراة فى الفقه المقارن والسياسات الشرعيه، ثم عين مفتيا .

وكان له فتوى هامة اشتهر بها، ومن اهمها تعدد الزوجات حيث أجاز المفتى الراحل منع تعدد الزوجات وحرم الطلاق دون حكم قضائي وشرع الاجهاض رغم الادنات التى احلقت به وبدار الافتاء التونسية