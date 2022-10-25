الرئيس السيسي: "الموانئ والمطارات يتم طرحها أمام القطاع الخاص للتشغيل فقط"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 02:35 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الموانئ التى تنفذ داخل مصر يتم طرحها للتشغيل للقطاع الخاص، "أنا بقول للقطاع الخاص المصرى أنت مستعد تدخل معانا، أنا خلصت وأنت مش هتتكلف حاجة، عايز تجيب تحالفات تشتغل معاك ومعانا".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي: "أنا بتكلم على اللي خايف على أصول مصر، ولما اتعمل الصندوق بتاعنا اتقال أنت بتبيع الحاجة وأصولنا! أنا جبت الموضوع بتاع الموانئ كموضوع نشوفه مع بعض، أنا علشان أعمل ده كنت هدخل في نقاش لمدة 4 أو 5 سنين علشان حد يجي ياخد، ولما ياخد يجيب تمويل علشان يعمل، وبعد ما يمول يبدأ يشغل، يعنى هأجل الشغل 10 سنين".

وأكمل: "وقت العمل أنا ضاغط على الدنيا كلها علشان تخلص إمبارح مش السنة الجاية، إذا المسار المسئول عن الدولة لو لم ينتبه له، مش هيتحرك، الموانئ اللي بنتكلم عليها بطرحها تشغيل بس.. دي حاجتي.. عايز تخش تشتغل اتفضل، والكلام ده ينطبق على المطارات والبنية الأساسية للدولة كلها، والسكة الحديد".