وزير النقل: مصر ستكون مركز التجارة العالمية فى 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 02:35 مساءً - تحدث الفريق كامل وزير النقل، عن إنجازات الدولة فى الموانئ الدولية، قائلا: "احنا بعون الله .. كان عندنا 2020 في كل الموانئ 35 كيلو أرصفة منها 3 كيلو في شرق بورسعيد بعمق 17 مترا.. ولا تسمح بدخول مراكب عملاقة .. محدش كان يبص لينا.. خطة جديدة لعمق أكبر 13 كيلو .. كل يوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقول إبدأ فيهم.. وأنا أقول له طب أسوق الأول.. وأوعدكم بإذن الله عام 2024 هنكون خلصنا 75 كيلو .. وبدأنا في شرق بورسعيد".

وأضاف وزير النقل، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أكبر 5 خطوط فى العالم هربوا من مصر ومش عندنا خط أو 2 فقط.. لذلك نعمل على تطوير شامل للموانئ .. وضعنا خطة لنجعل مصر مركز للتجارة العالمية .. 75 كيلو أرصفة ومحطات كان من شأنه أن عندنا أكبر 5 تحالفات عالمية فى عالم الموانئ .. سواء خطوط أو تشغيل.. عاوزين يشتغلوا معنا.. أكبر خطوط ملاحية في العالم".

وتابع وزير النقل: "عام 2024.. هنكون مركز التجارة العالمية والأمر لا يخص الموانئ والأسطول المصري.. كان عندنا 103 مراكب.. والآن 13 مركب فقط.. مطلوب تنقل كل تجارة مصر.. والدكتور محمود محيى الدين شاهد على هذا العصر.. غير كافية على نقل تجارة مصر.. الرئيس قال نشتري 7 مراكب جديد.. 3 لشركة الوطنية للملاحة.. 5 مراكب للقاهرة للعابرات.. ونعمل بدعم القطاع الخاص ومشارك معنا.. إضافة 75 كيلو أرصفة.. عندنا رقم 1و2و3 مشاركين في العالم.. وكمان شركات عالمية من قطر والصين وألمانيا وغيرهم طالبين العمل فى مصر".