الرئيس السيسي: "الناس موجودة فى كل حتة وشايفة الشغل قدامها"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 02:35 مساءً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن جهود الدولة المصرية في التنمية والبناء في مختلف المجالات، متابعا: "حد يقولي أنت مش خايف من أن التغطية الإعلامية للى بيتعمل فى الدولة الناس ما تشوفهاش.. لا.. الناس موجودة فى كل حتة شايفة الشغل قدامها".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي: "اللى ساكن في المقطم يشوف.. واللى ساكن في المرج والمطرية وعين شمس.. أنا اللى بدخل المناطق دى علشان نغير حياة الناس".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "الحوار الوطني نتكلم مع بعض.. علشان نتكلم بلغة واحدة.. تبقى شبكة الموانئ اللى موجودة أحسن حاجة".