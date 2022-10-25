الرئيس السيسي: بنضيف 7 ملايين متر للإسكندرية وبنعمل أحسن ميناء فى الدنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 02:35 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأمن القومى المصرى مرتبط بالجيش، قائلا: "الأمن القومي المصرى متعلق في رقبته.. يكمل ويدعم ما أمكن.. أيوة"، ممازحا رئيس الوزراء: "يعني الكلام ده هيزعل الدكتور مصطفي.. والله هيزعل الدكتور مصطفي.. ازعلك يعني يا دكتور مصطفي.. أنا على الهواء".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي: "الميناء اللى بنتكلم عليه بقى أحسن ميناء في الدنيا.. مين عنده حل تانى من أبو قير ادخل 3-4 كليو.. علشان اضيف 7 ملايين متر لمدينة الإسكندرية اللى غرقانة في التجاوز.. 7 ملايين متر.. أرصفة 22 مترا.. مين ده.. مين اللى بيعمل الرصيف 15 كيلو".