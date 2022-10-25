مطارا الغردقة وسوهاج يحصدان جوائز التميز في نظم السلامة من المجلس الدولي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 02:30 مساءً - حصد مطارا الغردقة وسوهاج جوائز التميز في نظم السلامة من المجلس الدولي للمطارات لقارة إفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركة المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية مساء أمس بمدينة مراكش المغربية (مقر انعقاد المؤتمر) - في حفل الإعلان عن جوائز التميز المقدمة من المجلس الإفريقي للمطارات.

وأوضح محروس - في بيان - أن الجوائز جاءت تنفيذا لرؤية وزارة الطيران المدني وتوجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران بالعمل على رفع تصنيف المطارات المصرية قاريا وعالميا في كافة جوانب التشغيل بما يتماشى مع قواعد التشغيل الصادرة من الجهات المحلية والدولية.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إلى حصول مطار الغردقة الدولي هذا العام على جائزتين في إدارة نظم السلامة - الأولى كأفضل مطار في إدارة نظم السلامة لفئة المطارات التي تقوم بتسيير أكثر من 20 ألف رحلة جوية سنويا، كما حصل مطار الغردقة على نفس الجائزة على مستوى مطارات إقليم شمال إفريقيا، بينما حصل مطار سوهاج الدولي على جائزة إدارة نظم السلامة لفئة المطارات التي تقوم بتسيير أقل من 10 آلاف رحلة جوية سنويا.

وهنأ محروس العاملين بمطاري الغردقة وسوهاج لهذا الإنجاز.