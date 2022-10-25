السيسى: رئيس الوزراء أكثر شخص بيتعذب فى الحكومة

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، اليوم الثلاثاء: "والله العظيم، جنابه بقيت قد كده".

وأوضح أن بناء أمة ليس فقط على اقتصاد ولكن على أشياء من ضمنها الاقتصاد، متابعا: "لما اتكلمنا عن توثيق الطلاق الكل تبارى وقال لا، الموضوع مش ليا، ولكن حجم الضرر الناتج على المجتمع كام".

وتساءل: "هل النهارده البيئة العلمية من 1400 سنة تساوى البيئة العلمية والثقافية فى المجتمع الآن فى مصر والعالم والعالم العربى، لا طبعا".

وبدأ اليوم الأخير من المؤتمر الاقتصادى، بجلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع، بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.

وكانت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدأت الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.