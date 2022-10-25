عاجل- السيسى: الناس شايفة اللى بيتعمل قدامها

جدة - نرمين السيد - علق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على التغطية الإعلامية للمشروعات قال: "الناس شايفة اللى بيتعمل قدامها، واللى ساكن فى المقطم يشوف واللى ساكن فى المرج والمطرية اللى مش بيدخلها غيرى عشان نغير حياة الناس".





وأضاف السيسى، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، اليوم الثلاثاء: "أن ما تم فى الـ100 سنة الماضية يتم فى 3 أو 5 سنوات"، موجها رسالة للقطاع الخاص: "أنت مستعد تدخل أنا خلصت، مش هاتتكلف حاجة بكلم اللى خايف على فلوس مصر وأصولها، إحنا لما اتعمل صندوق مصر السيادى قالوا إحنا بنبيع الأصول، عشان أعمل الموانئ كان ممكن أدخل فى نقاش لمدة 6 سنين وكان الشغل هيتأجل 10 سنين، إحنا فى وقت عمل وأنا ضاغط عشان نخلص امبارح".

وأوضح: "المسار لو لم منتبهش هيفضل مكانه، أعظم طريق من السخنة إلى الإسكندرية وخط القطار الكهربائى من السخنة لفين، والله العظيم تلاتة إنتوا مش شايفين كرم ربنا عليكم قد إيه، الموانئ نطرحها تشغيل فقط لا بطلب إنك تعمل الميناء"، مؤكدا أنه لابد من اتخاذ مسارات موازية لحل مشكلات الدولة.