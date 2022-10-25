عاجل.. السيسى: «الأمن القومى المصرى معلق برقبة الجيش»

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إن الحكومة تقوم بجهد جبار، ولكن أى موضوع يريد أن ننجزه بطلب من الجيش تنفيذه، معقبا: "أنا بحيى وزير الدفاع والجيش، مش عشان أنا منه، لا والله العظيم، ولكن عشان بسجل للتاريخ اللى الجيش عمله من بعد ما أخد طعنة فى 1967، ووعى الدرس، والعوز والحاجة اللى عاشها كانت سبب إن فنانين عظام يقوموا بجولات عشان يجيبوا دعم له فى حربه المقدسة".





وأضاف السيسى، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، اليوم الثلاثاء: "دى دروس وبنتعلم عشان ميكنش الجيش كده تانى، الأمن القومى المصرى معلق برقبة الجيش وإنه يكمل ما يقوم به". وتابع: "ميناء السخنة هيكون أحسن مينا فى الدنيا، وميناء أبو قير هندخل 3 أو 4 كم متر لإضافة 7 ملايين متر، وهنعمل رصيف 15 كم، عشان مدينة الإسكندرية اللى غرقانة فى التجاوز".

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