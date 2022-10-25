عاجل.. السيسى: «أنا ضهرى ربنا واللى يقدر على ربنا يتفضل»

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، اليوم الثلاثاء، أن اثنين من الإعلاميين طلبا عقد لقاء معه أثناء ترشحه لرئاسة مصر، متابعا: "قولت طيب وجيت بعد ما خلصت قالوا إحنا منمناش إمبارح وقولوا أنت زجاج منحبش نلمسه لأن اللى اتعمل كتير قوى، فإحنا كنا شايفين إننا نخلى بالنا كويس".

وتابع: "بعدها كنا بنفتتح مشروع واتكلموا عن السجادة الحمراء اللى ماشيين عليها، ياه بعد كام شهر اتغيرتوا، لا أنتوا متغيروتش، أنتوا متعرفوش السياق الإعلامى للدولة لمدة 20 سنة، السياق الإعلامى مش لخدمة الرئيس ولكن لخدمة الفكرة، عايزين نوحد الجهود فى ظل الظروف".